Фонд друзей балтийской нерпы спас первого нерпенка в 2026 году

В Петербурге в Фонд друзей балтийской нерпы 8 марта доставили первого в этом году спасенного детеныша ладожской кольчатой нерпы, сообщило руководство фонда в своих социальных сетях. Ослабленную самку нерпы обнаружили на льду Ладожского озера без матери и передали специалистам центра реабилитации.

Нерпенка нашли в районе поселка Куркиеки. Местный житель обратил внимание на стаю чаек, которые кружили над озером и пикировали на лед. Подойдя ближе, мужчина обнаружил, что птицы агрессивно нападали на детеныша нерпы, который ползал и громко кричал. К спасению белька также присоединились люди на аэролодке. Они осмотрели окрестности и не обнаружили поблизости ни матери детеныша, ни трещин или лунок во льду, через которые животное могло бы уйти в воду. Нерпенка забрали на берег, позже спасатели нашли телефон фонда и связались со специалистами.

Во время осмотра эксперты установили, что нерпа родилась накануне 7 марта. Вес самки составляет всего 3,6 килограмма. По словам спепциалистов фонда, новорожденные детеныши нерпы нуждаются в круглосуточном уходе и постоянном наблюдении, а также кормлении через зонд каждые два часа. Сотрудники фонда отмечают, что животное останется проходить реабилитацию в центре помощи ластоногим в Репино.

В этом году специалисты центра ожидали начало "тюленьего" спасательного сезона позже из-за спокойной и стабильной обстановки на льду Ладожского озера. В прошлом году Смольный сообщал, что фонд спас 39 краснокнижных животных в 2025 году - 28 серых тюленей, шесть ладожских и пять балтийских кольчатых нерп.

Екатерина Гусева / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы