Полиция проверила 430 мигрантов в петербургском хостеле

Сотрудники полиции и управления Федеральной службы безопасности 9 марта провели ночной рейд в хостеле на шоссе Революции в Петербурге, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. Во время рейда проверили документы у 430 постояльцев. Нарушения миграционного законодательства выявили у семи человек.

Проверка в хостеле прошла ранним утром. По данным правоохранителей, большинство проживающих - граждане стран ближнего зарубежья. Они выстроились в коридоре для предъявления документов. Сотрудник полиции объяснил постояльцам из дальних стран процедуру досмотра на английском языке. Во время проверки кинолог со служебной собакой также осмотрел помещения хостела.

По итогам рейда семерых иностранных граждан доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцами правил въезда и проживания в России (18.8 КоАП РФ).

Правоохранители регулярно посещают хостелы, торговые и строительные объекты в Петербурге для выявления нарушений миграционного законодательства. В январе сотрудниками МВД были обнаружены 23 нелегальных мигранта в хостеле в Апраксином дворе. Их доставили в территориальный отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда или пребывания в стране.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)