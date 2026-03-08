Матвиенко стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях женщин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вошла в тройку самых популярных в соцсетях женщин России в период с 1 марта 2025 года по 2 марта 2026 года, сообщил 8 марта РБК со ссылкой на данные агентства "Медиалогия". Количество постов с упоминанием ее имени на разных платформах за указанный период достигло 1,4 млн.

Чаще, чем Матвиенко, в соцсетях обсуждали только певицу Ларису Долину и представителя МИД России Марию Захарову с 1,7 и 1,5 млн упоминаний соответственно. В пятерке лидеров также оказались Ксения Собчак и Ольга Бузова.

Список двадцати самых упоминаемых в соцсетях женщин более чем наполовину состоит из актрис и певиц, среди которых Инстасамка, Надежда Кадышева, Анна Асти и другие. Кроме того, в топ-20 попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и основательница Wildberries Татьяна Ким.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру