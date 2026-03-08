Парламентские партии поздравили петербурженок с 8 Марта

Представители партий, представленных в Законодательном собрании Петербурга, поздравили жительниц города с Международным женским днем. Большинство партий решили поздравить своих избирательниц лично.

В "Молодой гвардии "Единой России" на улицы вывели полторы тысячи активистов, которые раздавали тюльпаны в Александровском саду.

"Это особенный день, когда мы еще раз можем сказать слова благодарности нашим мамам, бабушкам, сестрам, любимым девушкам и всем представительницам прекрасного пола, которые своим теплом, заботой и мудростью делают мир лучше", - приводят слова руководителя петербургского МГЕР Александра Амелина.

Также цветочный подарок жительницам города сделали в партии ЛДПР. У станции метро "Проспект Просвещения" тюльпаны вручал заместитель координатора петербургского отделения партии Евгений Ененков. При этом в своих соцсетях он отметил, что русские женщины - самые лучшие. В свою очередь, заместитель координатора отделения партии Александр Устименко встречал женщин у станции метро "Приморская" с букетами тюльпанов.

Справедливороссы также вручили пассажиркам метро цветы. Кроме тюльпанов, они предлагали взять свежий выпуск партийной газеты.

Благотворительную акцию в честь праздника провели и "Новые люди". Они поздравили с 8 Марта слабовидящих петербурженок, работающих в музее "Мир на ощупь". Их навестил депутат Заксобрания Дмитрий Панов.

"Эти люди вносят колоссальный вклад в развитие инклюзивности в нашем городе, потому что они проводят уникальные экскурсии, во время которых каждый может почувствовать на себе жизнь тех, кто, к сожалению, не видит этот мир, но дарит нам свой свет и душевное тепло", - подчеркнул депутат Заксобрания Дмитрий Панов.

Также представители "Новых людей" дарили женщинам цветы на стрелке Васильевского острова.

Поздравлениями в соцсетях ограничились в партиях "Яблоко" и "КПРФ".

Ранее в этот день губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили петербурженок с 8 Марта. Торжественное обращение опубликовали на сайте Смольного. Также накануне глава города встретился с матерями и вдовами участников СВО и поблагодарил их за участие в социальной жизни города.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный