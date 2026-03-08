ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 8 марта 2026, 10:55

Беглов и Бельский поздравили петербурженок с 8 Марта

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили женщин Петербурга с Международным женским днем. Они поблагодарили жительниц города за их духовную силу, подвиги, труд, заботу и патриотизм. Торжественную речь опубликовали в пресс-службе Смольного 8 марта. 

"В объявленный президентом Год единства народов России мы отдаём дань глубокого уважения женщинам – хранительницам многовековых традиций нашего Отечества. Несмотря ни на какие обстоятельства во все времена именно женщины оставались опорой семьи, воспитывали детей, передавали им высокие нравственные ценности", - отметили Беглов и Бельский.

В обращении к петербурженкам они подчеркнули, что в России именно женщины вдохновляли великих поэтов, музыкантов и художников. К представительницам прекрасного пола всегда относились с уважением и трепетом.

Также Беглов и Бельский почтили память жительниц Ленинграда, которые трудились в тылу во времена Великой Отечественной. "В блокадном Ленинграде они заменили мужчин, строили оборонительные сооружения, ковали оружие у станка, перевозили хлеб по Дороге Жизни, спасали жизни детей", - заявили они. Сейчас, уверены Беглов и Бельский, женщины продолжают совершать подвиги на передовой и в госпиталях.

В честь праздника Дворцовый, Троицкий мосты, а также мост Бетанкура окрасятся цветами российского триколора в знак уважения к женщинам России. Подсветку включат 8 марта в 18:50.

Накануне Беглов встретился с матерями и вдовами погибших бойцов СВО в БКЗ "Октябрьский". Губернатор поблагодарил их за работу в социальной сфере, помощь семьям военнослужащих и участие в волонтерской деятельности. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


