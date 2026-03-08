В Ленобласти начался сезон самокатов

Кикшеринговые компании 7 марта запустили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в пригородах Петербурга, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh. Самокаты уже можно арендовать в Мурино, Кудрово, Янино и Всеволожске. В Петербурге сезон еще не открыли.

"В пригородах уже сошла наледь, а состояние асфальта позволяет безопасно ездить", - заявили представители Whoosh.

К весне компании подготовили 42,5 тысячи электросамокатов и 1,5 тысячи электровелосипедов. Часть оборудования новая.

Для обеспечения безопасности номер транспортного средства теперь будет закреплен с четырех сторон. Предполагается, что это поможет быстрее замечать и штрафовать нарушителей.

В феврале суд в Петербурге впервые обязал компанию Whoosh выплатить более 300 тысяч рублей девушке, получившей травму из-за наезда самоката. Изначально потерпевшая хотела получить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру