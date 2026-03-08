СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС подростком

Сотрудники следственного комитета по Петербургу 8 марта возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие считает, что днем ранее 14-летний подросток, следуя указаниям неустановленных лиц, совершил поджог топливораздаточной колонки в поселке Металлострой Колпинского района.

"Следователем осмотрено место происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего" - сообщают в ведомстве.

Днём 7 марта подросток вылил горючее на одну из колонок станции на Железнодорожной улице. После он попытался скрыться, однако прохожий заметил несовершеннолетнего, обратился в правоохранительные органы и сообщил его приметы. Вскоре росгвардейцы обнаружили и задержали подростка на Школьной улице.

По данным ГУ МЧС, возгорание удалось ликвидировать в течение 22 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении несовершеннолетнего проведут следственные действия. По статье о террористическом акте предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В феврале зафиксировали несколько случаев поджога АЗС подростками в разных районах города. По версии следствия, они также находились под влиянием неизвестных. Губернатор Александр Беглов 25 февраля провел заседание антитеррористической комиссии. Он призвал главы районов и образовательных организаций усилить профилактику терроризма и провести работу с молодежью.

Кроме того, в начале марта Беглов ввел временный запрет на продавать детям топливо на заправках. Ограничение будет действовать до 31 декабря на всех АЗС Петербурга.

