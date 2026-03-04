Беглов запретил продавать детям топливо на АЗС

В Петербурге запретят продавать нефтепродукты детям на автозаправочных станциях, сообщили 4 марта в администрации губернатора. Соответствующее решение городского Оперативного штаба подписал губернатор Александр Беглов с целью усиления мер общественной безопасности.

Действие запрета продлится с 9 марта до 31 декабря на всех АЗС Петербурга. В этот период несовершеннолетние не смогут приобретать бензин и иные нефтепродукты в любую имеющуюся тару.

"Неукоснительное соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга", — рассказали в Смольном.

Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов подростками. В Петербурге неоднократно происходили попытки поджога подростками различных объектов. Так, в феврале неоднократно сообщалось о попытках поджога автозаправок несовершеннолетними, которых по телефону курируют злоумышленники.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру