25 февраля 2026, 18:22

Беглов поручил главам районов усилить профилактику терроризма среди молодежи

фото ЗакС политика

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 февраля на заседании антитеррористической комиссии призвал глав районов и образовательные организации расширить профилактику терроризма и провести работу с молодежью, сообщили в Смольном. По мнению главы города, особое внимание стоит уделить детям младше 14 лет, на которых не распространяется уголовная ответственность.

Беглов отметил рост попыток вербовки подростков и молодежи через сеть, в том числе с распространением терроризма и нацизма. Он призвал руководителей образовательных учреждений и глав районов города повлиять на ситуацию.

"Образовательным организациям — директорам, педагогам, а также главам районов, — необходимо активизировать и расширить профилактическую работу в школах и колледжах по противодействию идеям терроризма, неонацизма и других деструктивных идеологий. Нужно брать на учёт все примеры, которые происходят на наших глазах, и проводить разбор таких случаев, чтобы исключить их в будущем. Очень важно проводить профилактические мероприятия с родителями учеников на родительских собраниях", - подчеркнул Беглов. 

На первом в 2026 году заседании антитеррористической комиссии также присутствовали вице-губернаторы Валерий Москаленко и Игорь Потапенко, глава комитета по образованию Наталия Путиловская, прокурор Петербурга Виктор Мельник и главы районов, которые подключились к обсуждению вопроса по видеосвязи.

Обсуждение усиления мер по борьбе с терроризмом среди молодежи происходит на фоне новостей о поджогах автозаправок подростками, в том числе младше 14 лет. По версии следствия, действия детей курируют злоумышленники, используя телефонную связь. В феврале в Петербурге поджигали АЗС по крайней мере три раза. 

Первый случай произошел на Ленинском проспекте с участием 13-летнего поджигателя. В середине месяца 16-летний подросток поджег две заправки на Московском проспекте и Обводном канале. В эти выходные сотрудники Росгвардии задержали 15-летнюю девушку, подозреваемую в поджоге АЗС на Савушкина.

Екатерина Гусева


