Из эфира городского телеканала вырезали слова "яблочника" про MAX

В программе "Партбюро" на телеканале "Санкт-Петербург" из итоговой версии выпуска от 20 февраля убрали высказывания зампреда петербургского "Яблока" Дмитрия Анисимова с критикой мессенджера MAX. Вырезанный фрагмент опубликовала "Ротонда" 25 февраля. Вслед за ней записью поделился Анисимов в своих социальных сетях. На видео депутат заявляет, что сбор данных в одном приложении повышает риск взлома, и не поддерживает замедление Telegram.

В студии представители парламентских партий обсуждали законопроект "Новых людей" о введении ответственности за сталкинг, который представители партии разрабатывают не первый год. В ходе дискуссии Анисимов назвал инициативу "предвыборным пиаром" и заявил, что больше опасений вызывает "государственный сталкинг".

"Заходишь на "Госуслуги" — MAX, в ЖКХ этот MAX, везде MAX. Это не дело", - заявил он.

Анисимов уверен, что концентрация данных в одном мессенджере создает риск утечки персональных данных и взлома, а блокировка альтернативных сервисов приводит к снижению конкуренции на рынке. Депутат выступил против замедления Telegram, напомнив, что основатель мессенджера является выпускником петербургского вуза.

Ведущий программы Юрий Зинчук пообещал Анисимову вернуться к этой теме в одном из следующих выпусков. Однако в итоговую версию выпуска обсуждение MAX и Telegram не попало.

Отметим, слова петербургских "яблочников" не впервые вырезают из эфира телеканала "Санкт-Петербург". В апреле 2022 года из выпуска "Партбюро" убрали речь члена партии Анатолия Голова. Другая "редакторская правка" произошла в мае 2025 года, когда Анисимов заговорил о росте цен на проезд в общественном транспорте.

Екатерина Гусева