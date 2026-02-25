С бывшего реставратора Биржи потребовали почти 1,3 млрд рублей

Министерство культуры требует с компании "РСК-Ренессанс" выплату в размере 1,26 млрд рублей, написала "Фонтанка" 25 февраля. Компания занималась реставрацией здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Иск подан еще в начале февраля.

Контракт между Минкультом и "РСК-Ренессанс" расторгли в январе. Ранее компания получила от ведомства аванс в размере почти 1,3 млрд рублей, что составляло 90% от всей суммы за реставрацию исторического здания. Эти деньги ведомство и хочет вернуть.

Сотрудничество прекратилось из-за невыполнения работ в установленные сроки. Подрядчик вовремя не подготовил проектную и рабочую документацию, а также не начал реставрацию, которая в октября 2026 года уже должна была завершиться.

Собственника и генерального директора "РСК-Ренессанс" Марата Каргинова в октябре 2025 года арестовали по подозрению в даче взятки бывшему руководителю МХАТ имени Максима Горького. Кроме того, компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

В июне 2025 года генерального директора ООО "ГазПроектСтрой" Павла Нарницкого и руководителя проектов "ССУ-5" Виталия Лисунова арестовали по делу о хищении бюджетных средств. Эта компания также сотрудничала с Минкультом и должна была отреставрировать здание Биржи. По версии следствия, Нарницкий и Лисунов украли 83 миллиона, выделенных на проведение ремонтных работ.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру