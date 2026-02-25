Смольный планирует изменить систему соцобслуживания в Красносельском районе

Городские власти готовят изменения в порядке предоставления социального обслуживания в Красносельском районе. Там собираются реорганизовать комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района. Проект постановления правительства опубликовали 25 февраля в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации, обратила внимание "Фонтанка". В случае подписания документа КЦСОН прекратит поддерживать несовершеннолетних — этим займется новая организация. В начале февраля у Следкома возникли вопросы к органам соцобслуживания района после смерти 9-летнего ребенка.

В проекте распоряжения указано, что КЦСОН Красносельского района перестанет отвечать за помощь детям и подросткам. Организация займется социальным обслуживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и бездомным. Поддерживать несовершеннолетних, оказавшихся в трудных жизненных условиях, начнет новая организация — центр социальной помощи семье и детям Красносельского района.

Также, если документ будет подписан, администрации Красносельского района в течение месяца нужно будет инвентаризировать имущество и обязательства КЦСОН. За два месяца она также будет обязана проконтролировать начало работы центра социальной помощи семье и детям. В течение двух месяцев после того, как администрация выполнит необходимые работы, комитет имущественных отношений утвердит передаточные акты и юридические действия, связанные с реорганизацией КЦСОН Красносельского района. Контролировать реорганизацию социальных структур будет вице-губернатор Наталья Чечина.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о халатности после гибели ребенка. Представители правоохранительных органов полагают, что сотрудники учреждений социального обслуживания не уделили должного внимания неблагоприятным условиям проживания в семье погибшего ребенка. Несовершеннолетний, который не посещал школу, пропал 30 января. Три дня спустя полицейские задержали мужчину, который после признался в убийстве ребенка. Его тело нашли 3 февраля в Ломоносовском районе Ленобласти. Также 20 февраля в отношении матери погибшего возбудили уголовное дело. Ей вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру