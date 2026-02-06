СК возбудил дело о халатности из-за убийства 9-летнего ребенка

По факту убийства 9-летнего ребенка в Петербурге возбудили еще одно уголовное дело. Теперь следователи подозревают в халатности (ч. 2 ст. 293 УК) сотрудников образовательного учреждения и учреждения социального обслуживания Красносельского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По мнению правоохранительных органов, сотрудники учреждений не проявили должного внимания к ситуации в семье погибшего ребенка. Всего в семье было семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. С 2025 года она стояла на учете. Погибший мальчик не ходил в школу, при этом двое детей из семьи школу посещали. В Следкоме считают, что сотрудники образовательного учреждения не оказали матери погибшего помощь в зачислении ребенка в школу. В то же время социальные органы знали, что дети из этой семьи живут в антисанитарных условиях, а также занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Сейчас правоохранительные органы устанавливают конкретных должностных лиц, причастных к преступлению.

Трагедия произошла 30 января. Житель Ленинградской области Петр Жилкин посадил к себе в машину несовершеннолетнего и нанес ему несколько ударов, от которых малолетний скончался. По данным следствия, Жилкин убил ребенка из-за отказа последнего совершить некие действия сексуального характера. Задержали злоумышленника через несколько дней в Псковской области. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют по статье об убийстве.

После известий об убийстве ребенка, не ходившего в школу, в петербургском парламенте подняли вопрос о реформе деятельности органов опеки, которая сейчас возложена на муниципальные образования. В беседе с ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Всеволод Беликов отмечал, что органы опеки в данном случае не причастны к контролю за обстановкой в семье.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру