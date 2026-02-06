КСП рассказала о нарушениях в хозяйственной деятельности МО №21

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки в МО "№21". Контрольное ведомство изучило, как муниципалы потратили 603 млн рублей в период с 2023 год по конец 2025 года. Ревизоры обратили внимание на нарушения бюджетного законодательства и неэффективность управления муниципальными финансами. Отчет о проверке опубликован на сайте КСП в начале февраля.

Так, среди выявленных нарушений в муниципалитете оказалось нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств. В том числе оплата услуг, которые фактически не осуществлялись. Еще ряд нарушений выявили при проверке закупочной деятельности. Кроме того, вопросы у КСП возникли к нарушению бухгалтерской отчетности.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты направили муниципалам предложения о том, как не допускать подобных нарушений в будущем. Отчет о проверке направлен губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру Заксобрания Александру Бельскому. Отметим, в пресс-релизе КСП не приводится описание конкретных нарушений, хотя ранее ведомство в некоторых случаях делилось подробностями о проведенной работе.

В конце января КСП приступила к проверке деятельности МО "Литейный округ" и МО "Морской".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру