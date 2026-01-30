КСП начала проверку "Литейного округа" и "Морского"

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке в отношении МО "Литейный округ" в Центральном и МО "Морской" в Василеостровском районе Петербурга, сообщили в ведомстве 30 января. Ревизоры оценят эффективность использования муниципалами выделенных им средств из бюджета за последние два года.

В "Литейном округе" комиссия КСП приглядится к соблюдению муниципалами бюджетного законодательства и эффективности закупочных процедур, а также к использованию ими городского имущества. Проверка обусловлена системными нарушениями в финансовой дисциплине округа в 2020-2024 годах, в том числе касающимися утверждения местного бюджета, отметили в ведомстве.

Нарушения выявлялись и в "Морском" при предыдущей проверке. Она проходила в 2017 году.

Общая сумма проверяемых в "Литейном округе" средств составляет более 210 рублей, в "Морском" — почти 200 млн рублей. В обоих случаях ревизоры приглядятся к муниципальным советам и местным администрациям. Кроме того, в первом МО проверят подведомственное учреждение "Муниципальный центр Литейный", а во втором — МКУ "Терра".

Напомним, "Литейный округ" в предыдущем муниципальном созыве был в числе трех проблемных МО Центрального района, где из-за внутренних конфликтов не могли принять местные бюджеты. В итоге летом 2024 года губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о роспуске муниципального совета, однако инициативу принять не успели из-за ухода депутатов на каникулы. Это позволило главе округа Павлу Дайняку участвовать и победить в выборах, которые прошли в сентябре того же года. В отличие от предыдущего, новый состав муниципального совета смог принять бюджет на следующий год.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру