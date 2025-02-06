Теперь как все: первые бюджеты трех проблемных МО Центрального района

Наступивший год стал первым в долгой череде, в который все 111 муниципалитетов Петербурга вошли с бюджетами на ближайшую трехлетку. До этого проблемы с планированием финансов наблюдались у МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское". ЗАКС.Ру ознакомился с планами по расходам этих муниципалитетов на 2025-2027 годы.

Без бюджета и со скандалом

Неурядицы в трех муниципалитетах Центрального района имели разные причины и одинаковые следствия. Противостояния депутатов предыдущего созыва с главами МО выливались в невозможность провести правомочные собрания и, как следствие, принять бюджет. Так, главой МО "Смольнинское" весь шестой созыв оставался не переизбранный в 2019 году Григорий Ранков. Свой кабинет он покинул только в сентябре 2024 года, то есть уже после состоявшихся муниципальных выборов.

Конфликт в "Литейном округе" также растянулся на все пять лет, однако там он имел несколько иные причины. Перед выборами 2019 года в муниципалитете изменили правила выборов главы, увеличив необходимую долю голосов для утверждения его в должности. Это помешало депутатам согласовать нового претендента, так что глава пятого созыва Павел Дайняк остался на прежнем месте. При этом он, в отличие от Ранкова, депутатский мандат все же получил.

Противоборство депутатов "Лиговки-Ямской" с избранным главой Вадимом Войтановским началось не сразу, однако запомнилось яркими продолжительными спорами и выяснением отношений в суде. В какой-то момент отставки Войтановского потребовал губернатор Александр Беглов. В итоге муниципал сложил полномочия по иску прокуратуры.

Весной 2024 года два из трех проблемных муниципалитетов были распущены за бездействие, что означало запрет на переизбрание для депутатов. Устоял только "Литейный округ", хотя проект о его роспуске тоже был подготовлен и внесен на рассмотрение Заксобрания. Произошло это аккурат перед уходом городского парламента на каникулы, так что Дайняк смог баллотироваться и, в итоге, вновь возглавить МО.

Продолжительные муниципальные баталии сделали невозможным принятие бюджета в упомянутых округах. В результате выделяемые на год суммы делились, сообразно количеству месяцев, на 12 частей и расходовались в соответствии с лимитами.

Ситуация изменилась после ротации составов муниципальных советов, произошедшей по итогам сентябрьских выборов. Новые депутаты утвердили бюджеты и опубликовали документы на сайтах муниципалитетов. Последним это сделал "Литейный округ", на сайте которого документация появилась только в январе.

Бюджеты с дефицитом и без

Опубликованные "Смольнинским" и "Литейным округом" документы свидетельствуют о намерении муниципалов в ближайшие три года жить не по средствам. В обоих случаях бюджеты были сверстаны с дефицитом.

Так, в 2025 году "Литейный округ" запланировал доходы в размере 85,6 млн рублей при расходах на уровне 129,7 млн рублей, что означает дефицит бюджета в размере 44 млн рублей. Подобная ситуация должна будет сохраниться и в следующие два года: их планируется завершить с дефицитом в размере 34,3 млн и 36,5 млн рублей соответственно.

Разрыв в доходах и расходах "Смольнинского" грозит оказаться еще более значительным. Например, в 2025 году муниципалитет рассчитывает получить 180,9 млн рублей, а потратить — 284,8 млн рублей. В таком случае дефицит бюджета составит 103,9 млн рублей. В 2026 году показатель должен будет снизиться до 68 млн рублей, чтобы вновь подрасти до 78,9 млн рублей в 2027 году.

На фоне соседей заметно выделяется "Лиговка-Ямская", где в течение всех трех лет расходы должны будут до копейки соответствовать доходам. Как следует из опубликованных планов, в наступившем году муниципалы будут оперировать суммой в размере 70,8 млн рублей, в 2026 году — 68,2 млн рублей, а в 2027 году — 69,5 млн рублей. Годовой дефицит во всех трех случаях ожидается нулевым.

Почем муниципалитету совет и глава

Наибольшие затраты на содержание муниципального совета в 2025 году предсказуемо запланированы в "Смольнинском" — округе с самыми внушительными расходами из трех. Всего на это заложили 13 млн рублей, причем обеспечение работы главы МО потребует 2,5 млн рублей.

Затраты "Литейного округа" на муниципальный совет установлены в размере 10 млн рублей, у "Лиговки-Ямской" — в размере 5,9 млн рублей. Несмотря на почти двукратную разницу в величине расходов, затраты на деятельность главы муниципалитета в обоих случаях установлены одинаковые: по 2,5 млн рублей за год.

Прочие средства предсказуемо уйдут на обеспечение работы депутатов. В основном деньги предназначаются на выплаты персоналу и на закупку товаров и услуг, следует из ведомственной структуры муниципальных расходов.

Отдельной строкой в бюджетной росписи "Смольнинского" и "Литейного" проходит уплата членских взносов в Совет муниципальных образований. За право состоять в СМО они заплатят по 144 тысячи рублей каждый. "Лиговка-Ямская" прямо прописывать размер отчисляемой суммы не стала, однако же платить за членство будет и она.

Местные администрации тоже требуют денег

Впрочем, расходы на работу муниципальных советов составляют далеко не самую значительную часть бюджетных трат. Основными средствами оперируют местные администрации. Самый впечатляющий разрыв здесь наблюдается у "Смольнинского", где на долю совета в 2025 году заложено 13 млн рублей, в то время как администрация распоряжается 271,8 млн рублей. В двух других МО разница также существенна, пусть и не столь заметна.

На обеспечение работы местной администрации в "Смольнинском" предусмотрели 60,4 млн рублей за год. Из этой суммы на обеспечение работы главы МА предназначается 2,5 млн рублей, еще 6,8 млн рублей уйдут на деятельность по опеке и попечительству. Оставшиеся 51,1 млн рублей собираются израсходовать на работу МА "по решению вопросов местного значения": 43,9 млн рублей пустят на зарплаты, а оставшиеся 7,3 млн потребуются для закупки разного рода товаров, работ и услуг.

Еще 37,2 млн рублей в "Смольнинском" намерены потратить на субсидии бюджетным учреждениям.

В "Литейном округе" обеспечение деятельности МА в 2025 году потянет на 41,4 млн рублей, в том числе на зарплаты из этих средств пустят 26,6 млн рублей. На опеку и попечительство потратят 3,6 млн рублей, на работу "Муниципального центра Литейный" — еще 12,6 млн рублей.

Более скромно выглядит на общем фоне "Лиговка-Ямская", где на работу администрации отрядили 21,4 млн рублей. Это меньше трети от годового бюджета. В прошлом созыве муниципалитет неоднократно привлекал внимание непомерными тратами на себя. В этот раз, даже с учетом расходов на муниципальный совет, достичь былых вершин не получилось. На зарплаты сотрудников МА израсходуют 15,7 млн рублей, деятельность по опеке потребует привлечения 3,2 млн рублей.

Благоустройство и прочее

Львиная доля затрат в этом году предназначается на жилищно-коммунальное хозяйство. В "Смольнинском" на эти цели заложили 101,9 млн рублей, в "Литейном округе" 41,6 млн, в "Лиговке-Ямской" — 21,6 млн рублей. Фактически в первых двух МО речь идет о расходах на благоустройство, однако в случае с "Лиговкой" на благоустройство привлекут 14,2 млн, а оставшиеся 7,4 млн рублей уйдут на работу МКУ "Лиговка-Ямская".

На трудоустройство детей в "Смольнинском" заложили 2 млн рублей, что заметно превышает расходы "Лиговки-Ямской" (265 тысяч) и "Литейного округа" (500 тысяч рублей).

Организация праздников и зрелищ "съест" 14,2 млн из бюджета "Смольнинского", 2,6 млн у "Лиговки-Ямской" и ровно 2,5 млн рублей у "Литейного". Реализация социальной политики (пенсии и доплаты за стаж муниципалам, социальное обеспечение, охрана семьи и детства) потребует 13,6 млн рублей у "Лиговки" и 10,5 млн у "Литейного". Расходы "Смольнинского" (22,3 млн рублей) окажутся приблизительно вдвое больше.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру