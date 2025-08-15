"Лахта-Ольгино" потратит до 1,9 млн рублей на уличный фестиваль с огненным шоу

Местная администрация МО "Лахта-Ольгино" ищет подрядчика для проведения уличного фестиваля для детей и взрослых "Огни залива", следует из заявки на сайте госзакупок. На проведение мероприятия с выступлением кавер-группы и различными активностями готовы потратить до 1,9 млн рублей.

Фестиваль состоится в субботу, 30 августа, на береговой линии Финского залива. Он продлится в течение семи часов, из которых первые три будут предназначены семьям с маленькими детьми, а оставшиеся четыре часа рассчитаны на взрослую аудиторию. Предполагается, что всего за время мероприятия его участниками станут около 300 человек.

В программе семейной части фестиваля предусмотрены шоу мыльных пузырей, детское караоке, получасовой танцевальный марафон, интерактивные конкурсные блоки и шоу иллюзий с участием опытного фокусника. Кроме того, для гостей приготовят соревнования на сапбордах, для чего потребуется 10 сапов, включая мегасапборд вместимостью не менее пяти человек.

Во второй части, предназначенной для аудитории без детей, гостей будут развлекать музыкальным батлом, выступлением кавер-группы и квизом. Отдельно приготовят бармен-шоу, шоу с участием профессионального барабанщика и огненное шоу длительностью 30 минут. В последнем предполагается задействовать шесть артистов в красочных огнеупорных костюмах.

Гостей мероприятия планируют угощать пловом, для чего исполнитель должен приготовить 300 порций по 200 граммов каждая. В качестве напитка для раздачи назван подслащенный чай. Кроме того, в документации к закупке указана сувенирная продукция в виде худи, футболок и неоновых браслетов.

Ранее стало известно о намерении МО "Поселок Песочный" провести военно-исторический фестиваль на тему Великой Отечественной войны. На эти цели муниципалы готовы выложить из бюджета сумму, не превышающую 2,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру