За созыв расходы на парламент Петербурга выросли более чем в два раза

В проекте бюджета Петербурга на 2026 год на Законодательное собрание собираются потратить 3,47 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. С момента избрания действующего созыва депутатов в 2021 году расходы города на законодательную власть выросли почти на 2 млрд рублей — тогда эта строчка расходов составляла 1,5 млрд рублей, то есть была в 2,3 раза меньше.

Почти вся сумма, заложенная на 2026 год, направлена на обеспечение деятельности законодательной власти — 2,99 млрд рублей. В эту строку расходов входят выплаты персоналу, закупка товаров и услуг, а также социальное обеспечение и иные выплаты.

Так, на содержание членов законодательной власти, то есть депутатов, в 2026 году собираются потратить 319,9 млн рублей. В 2021 году общая сумма (тогда глава Заксобрания и депутаты указывались отдельно) членам законодательной власти составляла 153,6 млн рублей.

Расходы на Заксобрание в выборный 2026 год будут чуть выше, чем в последующие. В проекте бюджета указано, что в 2027 году на него потратят 3,28 млрд рублей, а в 2028 году — 3,4 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру