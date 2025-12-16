В Совете законодателей одобрили идею об отмене налога для ледокола "Красин"

Комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности 15 декабря поддержала проект федеральной законодательной инициативы петербургского парламента об освобождении судов, которые используются в качестве музеев, от транспортного налога. Ежегодно плавучие музеи, которые находятся на длительной стоянке, выплачивают свыше одного миллиона рублей. Всего под действие закона попадут три судна.

Законопроект представил коллегам спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. В своих соцсетях он отметил, что сэкономленные средства музеи могли бы тратить на содержание судов и обновление экспозиции. При этом спикер подчеркнул, что сейчас насчитывается три музея, подпадающие под положение законопроекта: ледокол "Красин" в Петербурге, атомный ледокол "Ленин" в Мурманске, а также научно-исследовательское судно "Витязь" в Калининграде.

"Речь идет о судах, которые используются исключительно в культурных и просветительских целях, находятся на длительной стоянке у берега или причала и не осуществляют перевозок. Их реальная функция — сохранение исторической памяти, рассказ о судьбах кораблей и экипажей через экспозиции. <...> Ценно, что коллеги по СЗ эту инициативу считают обоснованной", – написал Бельский в соцсетях.

По предварительным оценкам, "Красин" ежегодно переводит в городской бюджет в виде транспортного налога 1,1 млн рублей. "Ленин" в бюджет Мурманской области 1,2 млн рублей, а "Витязь" в Калининградской – 717,6 тысяч рублей в год.

Законопроект об освобождении плавучих музеев от транспортного налога подготовили в Заксобрании Петербурга в середине сентября 2025 года. Сам документ внесли в парламент в конце ноября. Его авторами выступили депутаты Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Ирина Иванова, Марина Макарова, а также Дмитрий Панов и Денис Четырбок. Согласно тексту инициативы, в Налоговом кодексе предлагают освободить от уплаты налога плавучие музеи, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Ранее документ поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. В случае принятия нормы депутатами Государственной думы, закон вступит в силу 1 января 2027 года.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга