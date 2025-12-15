В ЗакСе обсудили проблемы водителей с агрегаторами такси

Рабочая группа постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обсудила 15 декабря вопросы, связанные с проблемами таксистов. Участники обсудили возможность обращения в Федеральную антимонопольную службу из-за комиссий одной из компаний, а также поддержали законопроект о стабилизации рынка такси, сообщил глава комиссии Алексей Цивилев.

Как объяснил парламентарий, поводом для заседания послужили жалобы водителей на рост комиссий агрегаторов и на риски, связанные со вступлением в силу новых правил для отрасли. Так, превысившие установленный лимит дохода самозанятые водители должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели, лишаясь при этом права работать на арендованных машинах по упрощенному "договору обеспечения".

"После 1 марта 2026 года, когда вступят в силу новые требования к автомобилям такси, повторное внесение старой машины в реестр может стать невозможным, если она не будет им соответствовать", — уточнил Цивилев в своем telegram-канале.

Сейчас в Петербурге свыше 3,8 тысячи таксистов оформлены как самозанятые, что соответствует 70 % от всех перевозчиков в городе. Законопроект предусматривает возможность использования старых машин водителями, сменившими статус на ИП, если тот был зарегистрирован до марта 2026 года.

Также представители отрасли озвучили жалобы в адрес агрегаторов. По их словам, размеры комиссий может составлять от 24 % до 47 % от стоимости поездки, передает "Фонтанка". Помимо прочего, недовольство шоферов вызывают сложности с получением информации о конечной точке маршрута, которые возникают без дополнительной выплаты агрегатору в размере 4 %.

Как сообщил Цивилев, по итогам обсуждений было решено обратиться в ФАС с просьбой проверить один из крупных агрегаторов на предмет злоупотребления занимаемым положением. "ФАС должна проверить прозрачность тарифной политики агрегатора, а также возможность установления разумных пределов комиссий для отрасли", — написал он.

Участие в дискуссии, помимо депутатов, приняли представители водителей и таксопарков, а также ГАИ и комитета по транспорту. Представители компаний-агрегаторов на встрече отсутствовали. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на слова Цивилева, они пожелали обсуждать острые вопросы не при журналистах, однако подобный шаг был бы "некорректным", заявил депутат.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру