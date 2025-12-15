Спикер Бельский приехал в Москву на собрание Совета законодателей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский начал рабочую неделю на Охотном Ряду в Москве. С 15 по 16 декабря он будет принимать участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании.

В понедельник запланировано заседание президиума Совета законодателей, на котором обсудят интеграцию новых регионов в правовую, социальную и транспортную системы страны, а также вопросы сбережения здоровья детей в школах. Еще 15 декабря пройдут заседания комиссий Совета законодателей. Во вторник Бельский примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном теме обеспечения доступности жилья и развитию жилищной инфраструктуры.

Совет законодателей существует с 2012 года. Он создан как консультативный орган при парламенте для координации действий между Государственной думой, Советом Федерации и законодательными органами субъектов России. В частности, регионы направляют в Совет законодателей свои федеральные инициативы для получения отзыва на законопроект.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру