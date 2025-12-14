Бельский поздравил коллег с 31-летием петербургского парламента

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 14 декабря обратился к коллегам из депутатского корпуса с поздравлением в честь 31-й годовщины со дня первого заседания городского парламента. Он поблагодарил всех, кто работал в Заксобрании, за вклад в развитие города. Также в своем поздравлении спикер ЗакСа упомянул губернатора Александра Беглова, правительство города и других.

"В стенах Мариинского дворца выстраивали ключевые правила жизни города, создавали Социальный кодекс, поддерживали экономику и здравоохранение в пандемию, бизнес — в условиях санкций, военнослужащих и их семьи — в период специальной военной операции. Благополучие и безопасность жителей, развитие и процветание Северной столицы были и остаются нашими приоритетами", – написал Бельский в своих соцсетях.

Заксобрание Петербурга было образовано указом президента Бориса Ельцина от 21 декабря 1993 года. Первое заседание городского парламента состоялось 14 декабря 1994 года. В 2024 году в Петербурге прошла широкая программа празднования 30-летия Заксобрания.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру