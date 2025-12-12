Проверки уличных музыкантов усилят в 2026 году

В 2026 году планируется усилить проверки уличных музыкантов, сообщил 12 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на слова главы городского комитета по культуре Федора Болтина. Причиной подобного решения чиновник назвал деятельность "теневых" сообществ музыкантов, которые договариваются о графике выступлений в обход официального сервиса от Смольного.

Заявление Болтина прозвучало на заседании комиссии Законодательного собрания по образованию, культуре и науке, приуроченном к трехлетию с момента принятия закона об уличных музыкантах. Норма предусматривает согласовательный порядок выступлений на заранее определенных уличных площадках и устанавливает ограничения по громкости.

Чиновник отметил, что количество заявок от музыкантов для выступлений на согласованных точках в 2025 году сократилось по сравнению с 2024 годом. Причиной этого он считает деятельность неофициальных сообществ в соцсетях, с помощью которых артисты определяют порядок выступлений вне разрешенных мест. Ответом на это станет новый подход к проведению проверок в центральных районах Петербурга.

"Согласовали предварительный план работ на 2026 год с упором на администрации районов. Проблема есть. КоАП РФ предусматривает штрафные санкции. Рублем наказать можно, чтобы выявлять нарушения, нужно усиливать эту работу", — заявил Болтин.

В то же время глава комитета отметил снижение числа жалоб на музыкантов с момента принятия закона, отметила пресс-служба ЗакСа. Если в 2022 году на выступления поступило 18 жалоб, то за следующие три года чиновники получили "суммарное количество 10-11 таких жалоб".

Спикер ЗакСа Александр Бельский поделился в своем telegram-канале статистикой по количеству поданных заявок для выступлений для улицах. В 2023 году музыканты подали 1 521 заявку, в 2024 году их количество выросло до 2 062, а вот в 2025 году, наоборот, сократилось до 1 753 обращений. При этом доля одобренных заявок за это время выросла с 33 % до 62 %.

В последнее время внимание к выступлениям уличных музыкантов было приковано во многом благодаря истории с группой Stoptime, участники которой исполняли в том числе песни иностранных агентов. Подобный репертуар привлек к ним внимание недовольных общественников, а за ними и правоохранителей. Для участников это вылилось в череду административных арестов за организацию несогласованных мероприятий. Помимо этого, вокалистку Диану Логинову оштрафовали по статье о дискредитации армии. Позже она покинула Россию.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру