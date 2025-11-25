Депутат Романов: Певица Наоко улетела в Армению

Вокалистка группы Stoptime Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, вместе с матерью улетела в Ереван сразу после того, как освободилась из под ареста, утверждает депутат Государственной думы Михаил Романов. Ранее мать артистки обращалась к парламентарию за помощью, написал Романов в своих соцсетях 25 ноября. В подтверждение своих слов единоросс опубликовал фотографию со встречи с матерью Наоко в собственной приемной. Также он опубликовал письмо, которое она ему написала. Мать исполнительницы передавала, что ее дочь вместе с другими участниками группы готовы публично извиниться и дать серию концертов для участников специальной военной операции в военных госпиталях.

В письме отмечалось, что Stoptime исполняли песни по просьбе зрителей, а Логинова не знала, что авторство песен принадлежит артистам, признанным Минюстом иностранными агентами. Еще мать Логиновой писала, что ее дочь не состоит в каких-либо политических объединениях. После освобождения Наоко из под ареста ее мать перестала выходить на связь с депутатом.

Как отмечает депутат, остальные участники группы, которые также подверглись административному наказанию за свои выступления, остались в России. В частности, Александр Орлов и Владислав Леонтьев. Ранее Логинова и Орлов заявили, что намерены пожениться. Орлов сделал предложение Логиновой в перерыве между заседаниями судов.

Адвокат Логиновой Мария Зырянова не стала отвечать на звонок журналиста "Фонтанки". Также издание не смогло связаться с мамой Логиновой.

Группа Stoptime стала широко известна общественности летом 2025 года. О ней писали некоторые городские СМИ из-за репертуара музыкантов. В основном они играли песни артистов, признанных иностранными агентами. После внимания со стороны общественников, участники группы подверглись серии задержаний. С середины октября по конец ноября Наоко и Орлова трижды арестовывали. Им вменяли статьи о об организации массового пребывания граждан, повлекшее помехи пешеходам. Также Наоко судили за дискредитацию Вооруженных сил.

Отметим, депутат Романов был одним из первых, кто обратился в правоохранительные органы с жалобой на выступление артистов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру