Ректор Горного предложил ввести обязательную отработку для выпускников-инженеров

Для выпускников-инженеров следует ввести обязательную трехлетнюю отработку, заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в интервью газете "Ведомости". По его мнению, до окончания срока обязательной отработки выдавать дипломы выпускникам не нужно. Кроме того, он предложил сократить в три раза количество вузов в России. Ректор подчеркнул, что в стране стало проще поступить в вуз. Как пример он приводит ситуацию, когда дети, которые не могут окончить школу, поступают в медицинские вузы.

"Надо сократить минимум в 3 раза количество вузов и начать выдавать по конкурсу государственные образовательные гранты. По окончании обучения выдается справка о прохождении образовательной программы высшего инженерного образования. После этого – три года работы на производстве, и тогда условия гранта выполнены, и только тогда выдается диплом, - заявил Литвиненко.

В качестве примера Литвиненко приводит США, где, по его заявлению, ежегодно выпускаются две тысячи инженеров. При этом им необходимо встать на учет и получить специальное удостоверение, согласно которому специалист не может уехать из страны, пока не снимется с учета. Похожая ситуация действует в Германии, отметил ректор Горного университета.

Ранее президент России подписал закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Согласно новым правилам, молодой специалист должен будет отработать до трех лет в поликлинике или организации, с которой заключил договор о целевом обучении. Кроме того, Минздрав будет устанавливать перечень медицинских специальностей и направлений, с которыми будут работать наставники.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный