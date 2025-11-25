Медицинский туризм: Что это и как он развивается в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру

Далеко не все существующие направления современного туризма в Петербурге укладываются в привычное значение этого слова, относящееся к поездкам сугубо для отдыха. Так, поездки для ознакомления с предприятиями или же в образовательных целях относятся к специфическим сферам туризма. Но и это не все. В Северной столице активно развивается и такое направление, как медицинский туризм, что обусловлено целым рядом факторов, и в первую очередь качеством предоставляемых здесь врачебных услуг. ЗАКС.Ру рассказывает о том, какие услуги в сфере здравоохранения предлагают гостям города и куда можно обращаться за их получением.

Что такое медицинский туризм

В 2024 году 3,2 % гостей Северной столицы приезжали в город для того, чтобы поправить свое здоровье, свидетельствуют данные "Турбарометра Санкт-Петербурга". Результат может показаться несколько скромным, однако же он соответствует пятому месту в списке основных целей для поездки в город (при этом на первом месте с 51,4 % оказался культурно-познавательный туризм, а на втором — желание встретиться с друзьями и родственниками, которое назвали 24,2 % прибывших). При этом отдача в финансовом плане от медицинских туристов оказывается заметно выше в пересчете на каждого гостя города, прибывшего с менее специфическими целями.

Вопросами развития подобного вида поездок в Петербурге ведает профильный комитет Смольного. По состоянию на середину июля 2025 года ведомство назвало медицинский туризм "одним из приоритетных направлений для Северной столицы" и отметило, что он объединяет около трех тысяч медицинских организаций и учреждений.

В целом в понятие медтуризма укладываются самые разнообразные поездки с лечебными и оздоровительными целями. Люди прибывают в Петербург как для проведения сложных операций, так и для отдыха в санаториях города. Сюда же относятся посещение стоматологических клиник, услуги в области косметологии, нейрохирургия, офтальмология или же, например, эстетическая медицина.

Как рассказала ЗАКС.Ру генеральный директор городского агентства в сфере медицинского туризма Светлана Белова, количество одних только иностранных медтуристов в 2024 году составило около 330 тысяч человек. Совокупно они принесли медицинским учреждениям города приблизительно 600-700 млн рублей. В реальности же речь идет о еще более весомых суммах, поскольку траты медицинских туристов не исчерпываются одним только лечением.

— Они еще где-то живут, куда-то ходят, на экскурсии ездят, где-то питаются. То есть, чек медицинского туриста, конечно, если брать мировую практику, то по мировой практике считается, что чек медицинского туриста в 10 раз выше, чем чек обычного туриста, — отметила Белова.

По ее словам, стоимость непосредственно медицинского обслуживания может варьироваться в зависимости от комплекса оказываемых пациенту медицинских услуг. Так, например, незначительными на общем фоне выглядят счета за консультации или же за комплексное обследование организма. В то же время ценник за проведение операции может составлять сотни тысяч рублей или же вовсе превышать отметку в миллион рублей.

Медицина платная и по полисам

Отличие иностранных медицинских туристов от россиян заключается, среди прочего, в том, что первые в любом случае обязаны платить за полученные услуги. А вот сограждане из других регионов в ряде случаев могут избежать подобной необходимости и получить лечение по полисам ОМС или ДМС.

Использовать полисы получится в рамках выделяемых квот. Это доступно не во всех учреждениях, но при этом воспользоваться возможностью можно не только в федеральных или городских медицинских центрах, но даже и в ряде частных клиник.

— У них тоже бывают квоты, и по ОМС можно полечиться по каким-то квотам — либо по региональным, либо по федеральным, — уточнила Белова в беседе с ЗАКС.Ру, имея в виду частные клиники.

При этом эксперт отметила, что многие россияне не знают о подобной возможности.

Стоит отметить, что не все клиники Петербурга работают с иностранцами. Это обусловлено различными причинами, и в том числе языковым барьером: в некоторых медучреждениях попросту отсутствуют специалисты, говорящие на нужном языке. В то же время в больнице Святого Георгия могут говорить с пациентами на восьми иностранных языках, а в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова врачи способны говорить с клиентами на 15 языках и диалектах. Впрочем, прибывающих из-за рубежа туристов могут обеспечить переводчиками, которые владеют медицинской терминологией и благодаря этому способны, в случае необходимости, помочь им.

Медицинские туры и другие услуги

В числе доступных гостям города услуг имеется и организация специальных медицинских туров, в рамках которых пациентов обеспечивают всем необходимым в поездке. Помимо непосредственно лечения или иных процедур, сюда также могут входить заселение в гостиницу и даже обеспечение досуга. Этим занимается организация, подведомственная комитету по развитию туризма.

При выборе комплексного медтура пациент может отдельно оговорить включение в поездку посещения концерта или музея либо же экскурсию по городу. В случае необходимости его обеспечат транспортом и сопровождением. Сама поездка будет готовиться при участии туристических агентств с учетом пожеланий не только по досуговой программе, но также и по стоимости размещения и развлечений.

Так, например, в рамках программы "Петербургский чек-ап" человека или же организованную группу могут встретить по прибытии в город, заселить в гостиницу, отвезти на обследование и заодно обеспечить культурную программу. Если обследование покажет отклонения в здоровье, туристу предложат пройти дополнительные процедуры для уточнения данных. В дальнейшем, по возвращении домой, у него будет возможность получения дополнительных консультаций от специалистов клиники.

— Врач может по телемедицине уже ему [пациенту] давать какие-то рекомендации, отслеживать его здоровье, где бы он ни был, в какой точке мира ни находился, — подчеркнула Белова.

При этом общение может происходить не только между врачом и пациентом, но также и между двумя медиками — петербургским и его коллегой из региона проживания клиента. Беседа в такой ситуации должна происходить в присутствии самого пациента.

Также пациентам доступны и иные предложения. В частности, речь может идти о дополнительной консультации со специалистом по вопросу поставленного ранее диагноза или назначенного лечения. В этом случае в дело вступают петербургские врачи, которые представляют пациенту свое мнение по интересующим вопросам. Подобная услуга также может пригодиться при назначении операции или же при отсутствии результатов от терапии, а заодно и в случаях, когда назначенное лечение предполагает внушительные расходы на лекарства и процедуры.

С другой стороны, пациент может и не нуждаться в предоставлении медицинского тура. В таком случае он просто самостоятельно заселится в гостиницу или же остановится у знакомых, если они есть. Для него будет достаточно заранее оформленного направления к нужному специалисту.

Будущее медицинского туризма в Петербурге

Большое внимание власти Петербурга уделяют привлечению медицинских туристов из-за рубежа. Сейчас на лечение в Петербург прибывают жители ряда стран, включая Китай, ОАЭ и некоторые государства Африки. Как отмечает Белова, для дальнейшего развития отрасли требуется упростить пребывание иностранцев в городе и дать им больший комфорт и чувство безопасности. С этой целью в Петербурге готовится особая экосистема для иностранных медицинских туристов.

Сейчас в ряде случаев бывает так, что такие туристы, приезжая в Петербург, оказываются ограничены рамками диаспоры. Их заселяют в отдельные отели, возят в определенные рестораны и, таким образом, они остаются "в своем пузыре". В первую очередь, это характерно для приезжих из Вьетнама и КНР, а обусловлено рядом факторов, включая культурные и языковые. При этом город заинтересован в расширении возможностей для иностранных гостей.

— Чтобы, приезжая к нам, китайские туристы знали 100 %, что вот здесь они могут поселиться, вот в этих отелях. Вот здесь, вот в этих ресторанах, они могут есть свою пищу интересную. Вот здесь они могут лекарства покупать. Вот здесь они могут экскурсию себе заказать. Вот здесь они могут лечиться, вот здесь они могут обследоваться, вот здесь они могут останавливаться, здесь они могут отдыхать на курортах. То есть чтобы уже человек приезжал, чувствовал себя в безопасности. Вот у него все, все потребности, вот, пожалуйста, на любой выбор, вкус и так далее, — поделилась планами собеседница ЗАКС.Ру.

В связи с этим сейчас прорабатывается возможность создания "единого окна" для медицинских туристов, чтобы им было проще планировать поездки в Петербург. Подобный сервис рассчитывают создать с ориентацией на разные страны, однако первостепенными выглядят как раз Китай и Вьетнам в силу присущих им особенностей.

— Это не быстрый путь, но мы начали этим заниматься, и сейчас мы это создаем, — отметила Белова. — Для того, чтобы и нам было легко, и им было безопасно. Оказывается, для медицинского туриста самое главное, номер один вопрос — это вопрос безопасности. Как медицинской, так и нахождения в общем-то в России.

