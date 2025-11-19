ЗакС и звон колоколов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания взялись за вопрос об освобождении колокольного звона по утрам в выходные дни от рисков наступления административной ответственности. Соответствующий законопроект 19 ноября поддержали в первом чтении. Как в парламенте обсуждали инициативу о защите религиозных организаций от штрафов за шумные обряды, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Законодательное собрание Петербурга поддержало корректировку городского закона об административных правонарушениях в части смягчении статьи о штрафах за шум по утрам в выходные и праздничные дни. Депутаты намерены не распространять административную ответственность на религиозные организации, которые по утрам проводят свои обряды. Их освободят от штрафов, которые для юрлиц могут достигать 200 тысяч рублей за нарушение тишины в период с 8:00 до 12:00 в субботу и воскресенье.

Сам вопрос едва ли можно назвать актуальным. Известных случаев, когда церковь или другую религиозную организацию оштрафовали за громкость, в Петербурге нет. Это подтверждают и сами авторы законопроекта. По их информации, пока в городе ни одного подобного протокола об административном правонарушении составлено не было. Необходимость корректировки закона объясняют желанием исключить "пробел" в законодательстве и достичь "баланса" между обществом и конфессиями.

– Широкий ряд действий, связанных с отправлением религиозных культов, проводится в утреннее время в выходные дни и сопровождается нарушением тишины. Например, утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и оповещению о времени его начала. Более того, многие религиозные сооружения находятся в непосредственной близости от МКД, тем самым отправление религиозных культов, в том числе звон колоколов в таких сооружениях, неизбежно влечет недовольство некоторых, замечу, граждан, – рассказал с трибуны один из авторов законопроекта депутат Павел Крупник.

В выступлении Крупника было множество уточнений. Текущее положение дел "формально" может повлечь ответственность для религиозных организаций, сам колокольный звон продолжается "непродолжительное" время, а звон колоколов для верующих не является шумом, как, например, звуки строительных работ, рассказывал парламентарий. Еще одним аргументом Крупника стало то, что сейчас в городском законе оговорена возможность проводить громкие религиозные обряды в ночное время, но по особым случаям. Обычно два раза в год: на Рождество и Пасху.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов отметил, что сегодня закон разрешает "шуметь" религиозным организациям в ночное время лишь в эти два дня, а предложенный законопроект позволит это делать каждые выходные. Крупник ответил, что законопроект, по его мнению, вносит техническую правку, а проблемы с колоколами ни у кого не возникают.

– Слава богу, все с пониманием к этому относятся. Ни один храм просто так не бьет и никого не будит по ночам. Все совершенно нормально к этому относятся. Более того, большинство храмов, о которых мы сейчас говорим, на Пестеля или на Моховой, были построены до того времени, когда жилые дома построены. И те жильцы, которые, наверное, не хотят слушать колокола, имеют возможность продать свою дорогую недвижимость рядом с этими храмами и переехать в спальные районы, где не так много храмов, – сказал Крупник.

С критикой законопроекта выступил депутат из фракции КПРФ Алексей Зинчук, посчитавший, что в таком виде документ поддерживать нельзя. Он напомнил, что в городе официально действуют свыше 250 конфессий.

– Для многих жителей это единственное время, когда можно выспаться и отдохнуть в тишине. Шум, даже по религиозным причинам, может восприниматься как грубое нарушение личного пространства и покоя. На практике будет сложно определить, что является каноническим требованием в религии, а что злоупотреблением, – считает Зинчук.

После некоторых встречных вопросов коммунисту от Крупника, например, против ли он того, чтобы по воскресеньям звучали колокола, депутаты приступили к голосованию. За закон проголосовали 40 человек. Один депутат воздержался. Еще трое проголосовали против. Затем стали обсуждать время на поправки. Крупник предложил выделить срок до пятницы. Зинчук тоже хотел что-то предложить, но у него не сработал микрофон.

– Перекрестите его [микрофон], – посоветовал вице-спикер Николай Бондаренко депутату Зинчуку. Сегодня он вел заседание вместо Александра Бельского. Председатель в эти часы тоже обсуждал вопросы, связанные с религией, но на куда более высоком уровне – на заседании Всемирного русского народного собора в Москве, которое состоялось с участием патриарха.

Зинчук действительно перекрестил микрофон. На работе аппаратуры это никак не сказалось – депутата по-прежнему не было слышно.

– Не помогает? Значит, не судьба. Другие предложения есть? Нет? Принимается. Всё через микрофон, я ничего не слышу, – резюмировал Бондаренко.

Так, без божьей помощи, на поправки выделили время до конца рабочей недели.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру