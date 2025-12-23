Муниципалы в отражении СМИ — 2025

Под конец 2025 года ЗАКС.Ру решил изучить, как часто главы петербургских муниципалитетов упоминались в городских (а некоторые и в федеральных) средствах массовой информации. Лидерами рейтинга стали глава МО "Северный" Юрий Куликов, глава МО "Семеновский" Илья Стрелков и их коллеги из Полюстрово и Зеленогорска.

При составлении рейтинга ЗАКС.Ру использовал площадку "Новости в Дзене". В зачет шли все упоминания глав муниципальных образований и их заместителей в СМИ за год. Муниципальная пресса и районные паблики при этом не учитывались. Отметим, чуть больше трети от всех новостей, использованных при составлении рейтинга, подготовлены редакцией ЗАКС.РУ.

Самый медийный глава

С начала 2025 года глава МО "Северный" Юрий Куликов не менее 29 раз упоминался в СМИ. Первенство в рейтинге ему во многом обеспечил нестандартный подход к ведению личных социальных сетей. На своей странице во "ВКонтакте" представитель партии "Новые люди" публикует самостоятельно смонтированные видеоклипы, например, с приглашением на субботник под популярный трек. Внимание журналистов Куликов привлекал и в связи с проведением муниципального праздника в честь "Дня полярника", причем происходило это дважды. Сначала пресса рассказывала о событии непосредственно в дни мероприятия, а позже — в контексте присуждения диплома в номинации "лучшая креативная идея локального события" в рамках конкурса Russian Event Awards.

Куликов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что полезные навыки он приобрел в рамках курса федеральной программы "Мастерская новых медиа". Обучение проходило в первой половине года, глава "Северного" вошел в число лучших выпускников.

— Сама по себе "медийность" для меня не является самоцелью. Моя деятельность позволяет привлекать к округу интерес и разрешать проблемы жителей на качественно ином уровне. В среднесрочной перспективе это решает многие задачи, связанные, в том числе, с благоустройством, взаимодействием с гражданами и формированием культурного кода. К работе нужно подходить креативно, потому что привлечь внимание СМИ к местным новостям достаточно сложно. Петербург насыщен событиями — выделиться на общем фоне проблематично. Мы занимаемся популяризацией арктической тематики в городе, в этом году отметили "День полярника". Немногие местные события освещаются на федеральном уровне. У нас именно такое событие. Я искренне надеюсь, что другие муниципалитеты Петербурга будут перенимать этот положительный опыт. Если что, я готов поделится знаниями с коллегами в рамках работы Совета муниципальных образований, — рассказал Куликов.

Серебро и бронза в общем зачете

Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков попадал в новостные сюжеты не менее 23 раз за год. В ряде случаев он становился героем публикаций по иным, не связанным с работой в муниципалитете причинам. Основной медиаресурс Стрелкова — дискуссионная площадка "Экспертный клуб Петербурга", которую он возглавляет.

Также его имя неоднократно упоминалось из-за сотрудничества "Семеновского" с Псковским районом. Заметим, что Стрелков имеет собственные связи с регионом, поскольку неоднократно выступал там в роли политического эксперта.

Освещали СМИ и личные достижения главы "Полюстрово" Андрея Жабрева. В 2025 году муниципал успел войти в состав Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и стать почетным профессором РАНХиГС. Всего по разным поводам о нем писали не менее 16 раз. Примерно столько же в новостях фигурировало имя главы МО "Город Зеленогорск" Дмитрия Чечина. Содержание публикаций нередко касалось вопросов благоустройства, в том числе зимней уборки и подготовки игровой зоны в местном парке.

Не первые, но заметные

Ближе всех к первой тройке подобрались сразу семь муниципалов. Минимум по 11 упоминаний в СМИ набрали главы МО "Смольнинское" Людмила Смирнова, МО "Поселок Солнечное" Михаил Сафронов, МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, МО "Поселок Парголово" Ольга Кутыловская, МО "Невский округ" Сергей Кочанжи и Александр Шифман из МО "Город Петергоф". О Тихоненко писали, например, в контексте муниципального фестиваля "Владимирский Live", о Кочанжи — в том числе в связи с поездками на муниципальные форумы. Сразу несколько новостей с упоминанием Смирновой рассказывали о передаче планшетов школьникам из Курской области, а вот часть других была посвящена конфликтам вокруг теперь уже бывшего главы местной администрации Дмитрия Путинцева.

В десятку лидеров рейтинга попал замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов, избиравшийся от "Новых людей", который также набрал не менее 11 упоминаний в СМИ. Отметим, что про главу округа Оксану Хлебникову писали в два раза реже.

Девять публикаций оказались в зачете у замглавы МО № 72 Максима Воронина, причем треть из них касалась его деятельности на посту председателя Молодежной избирательной комиссии. Как и Кондрашов, он оказался медийнее главы муниципалитета, в котором занимает должность. Тем не менее, глава МО "№72" Лилия Судьина получила место в первой двадцатке списка.

В целом хоть раз упоминались в СМИ 63 главы муниципальных образований Петербурга и еще 13 их заместителей. Напомним, что всего в Петербурге насчитывается 111 муниципалитетов.

Непростые простые муниципалы

Впрочем, попасть в новости может и не занимающий руководящих должностей в муниципалитете депутат. Регулярно появляется в новостях Евгений Ененков, который совмещает с работой в МО "Шувалово-Озерки" пост заместителя координатора регионального отделения ЛДПР.

Публикации о самовыдвиженце из МО "Смольнинское" Павле Смоляке во многом касаются его блогерской деятельности. Бывший сотрудник Russia Today ведет известный в узкой среде Telegram-канал, в котором рассуждает о городской политике и рассказывает о делах в муниципалитете.

А вот депутат МО "Аптекарский остров" от "Единой России" Валерия Лошак неоднократно появлялась в новостях в связи с партийным проектом по созданию памятника участникам СВО. К реализации проекта подключили родственников военнослужащих, депутатов и чиновников Петербурга.

Однако же по-настоящему медийным депутатом можно назвать Михаила Ветрова из МО "Поселок Шушары", который раз за разом выдает все новые идеи по самым разным вопросам, от пересаживания полицейских на электросамокаты до проведения в школах бесед о вреде Дня святого Валентина. Только за один неполный год после избрания Ветров ухитрился сочинить и направить федеральным ведомствам два десятка инициатив. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о деятельности муниципала.

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру