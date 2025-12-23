Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 23 декабря 2025, 11:37

Муниципалы в отражении СМИ — 2025

фото ЗакС политика Муниципалы в отражении СМИ — 2025

Под конец 2025 года ЗАКС.Ру решил изучить, как часто главы петербургских муниципалитетов упоминались в городских (а некоторые и в федеральных) средствах массовой информации. Лидерами рейтинга стали глава МО "Северный" Юрий Куликов, глава МО "Семеновский" Илья Стрелков и их коллеги из Полюстрово и Зеленогорска. 

При составлении рейтинга ЗАКС.Ру использовал площадку "Новости в Дзене". В зачет шли все упоминания глав муниципальных образований и их заместителей в СМИ за год. Муниципальная пресса и районные паблики при этом не учитывались. Отметим, чуть больше трети от всех новостей, использованных при составлении рейтинга, подготовлены редакцией ЗАКС.РУ.

Самый медийный глава

С начала 2025 года глава МО "Северный" Юрий Куликов не менее 29 раз упоминался в СМИ. Первенство в рейтинге ему во многом обеспечил нестандартный подход к ведению личных социальных сетей. На своей странице во "ВКонтакте" представитель партии "Новые люди" публикует самостоятельно смонтированные видеоклипы, например, с приглашением на субботник под популярный трек. Внимание журналистов Куликов привлекал и в связи с проведением муниципального праздника в честь "Дня полярника", причем происходило это дважды. Сначала пресса рассказывала о событии непосредственно в дни мероприятия, а позже — в контексте присуждения диплома в номинации "лучшая креативная идея локального события" в рамках конкурса Russian Event Awards.

Куликов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что полезные навыки он приобрел в рамках курса федеральной программы "Мастерская новых медиа". Обучение проходило в первой половине года, глава "Северного" вошел в число лучших выпускников.

— Сама по себе "медийность" для меня не является самоцелью. Моя деятельность позволяет привлекать к округу интерес и разрешать проблемы жителей на качественно ином уровне. В среднесрочной перспективе это решает многие задачи, связанные, в том числе, с благоустройством, взаимодействием с гражданами и формированием культурного кода. К работе нужно подходить креативно, потому что привлечь внимание СМИ к местным новостям достаточно сложно. Петербург насыщен событиями — выделиться на общем фоне проблематично. Мы занимаемся популяризацией арктической тематики в городе, в этом году отметили "День полярника". Немногие местные события освещаются на федеральном уровне. У нас именно такое событие. Я искренне надеюсь, что другие муниципалитеты Петербурга будут перенимать этот положительный опыт. Если что, я готов поделится знаниями с коллегами в рамках работы Совета муниципальных образований, — рассказал Куликов.

Серебро и бронза в общем зачете

Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков попадал в новостные сюжеты не менее 23 раз за год. В ряде случаев он становился героем публикаций по иным, не связанным с работой в муниципалитете причинам. Основной медиаресурс Стрелкова — дискуссионная площадка "Экспертный клуб Петербурга", которую он возглавляет.

Также его имя неоднократно упоминалось из-за сотрудничества "Семеновского" с Псковским районом. Заметим, что Стрелков имеет собственные связи с регионом, поскольку неоднократно выступал там в роли политического эксперта.

Освещали СМИ и личные достижения главы "Полюстрово" Андрея Жабрева. В 2025 году муниципал успел войти в состав Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и стать почетным профессором РАНХиГС. Всего по разным поводам о нем писали не менее 16 раз. Примерно столько же в новостях фигурировало имя главы МО "Город Зеленогорск" Дмитрия Чечина. Содержание публикаций нередко касалось вопросов благоустройства, в том числе зимней уборки и подготовки игровой зоны в местном парке.

Не первые, но заметные

Ближе всех к первой тройке подобрались сразу семь муниципалов. Минимум по 11 упоминаний в СМИ набрали главы МО "Смольнинское" Людмила Смирнова, МО "Поселок Солнечное" Михаил Сафронов, МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, МО "Поселок Парголово" Ольга Кутыловская, МО "Невский округ" Сергей Кочанжи и Александр Шифман из МО "Город Петергоф". О Тихоненко писали, например, в контексте муниципального фестиваля "Владимирский Live", о Кочанжи — в том числе в связи с поездками на муниципальные форумы. Сразу несколько новостей с упоминанием Смирновой рассказывали о передаче планшетов школьникам из Курской области, а вот часть других была посвящена конфликтам вокруг теперь уже бывшего главы местной администрации Дмитрия Путинцева.

В десятку лидеров рейтинга попал замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов, избиравшийся от "Новых людей", который также набрал не менее 11 упоминаний в СМИ. Отметим, что про главу округа Оксану Хлебникову писали в два раза реже.

Девять публикаций оказались в зачете у замглавы МО № 72 Максима Воронина, причем треть из них касалась его деятельности на посту председателя Молодежной избирательной комиссии. Как и Кондрашов, он оказался медийнее главы муниципалитета, в котором занимает должность. Тем не менее, глава МО "№72" Лилия Судьина получила место в первой двадцатке списка.

В целом хоть раз упоминались в СМИ 63 главы муниципальных образований Петербурга и еще 13 их заместителей. Напомним, что всего в Петербурге насчитывается 111 муниципалитетов.

Непростые простые муниципалы

Впрочем, попасть в новости может и не занимающий руководящих должностей в муниципалитете депутат. Регулярно появляется в новостях Евгений Ененков, который совмещает с работой в МО "Шувалово-Озерки" пост заместителя координатора регионального отделения ЛДПР.

Публикации о самовыдвиженце из МО "Смольнинское" Павле Смоляке во многом касаются его блогерской деятельности. Бывший сотрудник Russia Today ведет известный в узкой среде Telegram-канал, в котором рассуждает о городской политике и рассказывает о делах в муниципалитете. 

А вот депутат МО "Аптекарский остров" от "Единой России" Валерия Лошак неоднократно появлялась в новостях в связи с партийным проектом по созданию  памятника участникам СВО. К реализации проекта подключили родственников военнослужащих, депутатов и чиновников Петербурга. 

Однако же по-настоящему медийным депутатом можно назвать Михаила Ветрова из МО "Поселок Шушары", который раз за разом выдает все новые идеи по самым разным вопросам, от пересаживания полицейских на электросамокаты до проведения в школах бесед о вреде Дня святого Валентина. Только за один неполный год после избрания Ветров ухитрился сочинить и направить федеральным ведомствам два десятка инициатив. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о деятельности муниципала.

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Аптекарский остров
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Парголово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Солнечное
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Шушары
МО Северный
МО Семеновский
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
МО Ульянка
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Ветров Михаил Михайлович
Пока еще нет голосов...
Воронин Максим Александрович
Пока еще нет голосов...
Ененков Евгений Валерьевич
Жабрев Андрей Анатольевич
Кондрашов Павел Вячеславович
Кочанжи Сергей Павлович
Куликов Юрий Николаевич
Пока еще нет голосов...
Кутыловская Ольга Алексеевна
Пока еще нет голосов...
Лошак Валерия Викторовна
Пока еще нет голосов...
Сафронов Михаил Александрович
Пока еще нет голосов...
Смирнова Людмила Ивановна
Пока еще нет голосов...
Смоляк Павел Евгеньевич
Стрелков Илья Андреевич
Судьина Лилия Сергеевна
Пока еще нет голосов...
Тихоненко Денис Викторович
Хлебникова Оксана Николаевна
Чечин Дмитрий Денисович
Шифман Александр Викторович
Упоминаемые персоны
Ветров Михаил Михайлович 
Воронин Максим Александрович
Ененков Евгений Валерьевич 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Кондрашов Павел Вячеславович 
Кочанжи Сергей Павлович 
Куликов Юрий Николаевич 
Кутыловская Ольга Алексеевна 
Лошак Валерия Викторовна 
Сафронов Михаил Александрович 
Смирнова Людмила Ивановна 
Смоляк Павел Евгеньевич
Стрелков Илья Андреевич 
Судьина Лилия Сергеевна 
Тихоненко Денис Викторович 
Хлебникова Оксана Николаевна 
Чечин Дмитрий Денисович 
Шифман Александр Викторович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама