Глава МО "Полюстрово" стал почетным профессором РАНХиГС

Ученый совет Российской академии народного хозяйства и государственного управления 8 апреля принял решение присвоить звание почетного профессора главе муниципального образования "Полюстрово" Андрею Жабреву, сообщили в социальных сетях округа.

"Это событие – большая честь для меня. Президентская академия очень тесно сотрудничает с ОМСУ Санкт-Петербурга, с Советом муниципальных образований нашего города, с Полюстрово", - написал Жабрев в своих соцсетях.

Жабрев является кандидатом социологических наук, докторантом Института проблем региональной экономики Академии наук РФ, а также членом Российской Муниципальной Академии.

С начала марта Жабрев входит в совет по местному самоуправлению при Совете Федерации. МО "Полюстрово" он возглавляет с 2009 года.

Константин Леньков / Фото МО "Полюстрово"