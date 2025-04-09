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Муниципал 15:47

Глава МО "Полюстрово" стал почетным профессором РАНХиГС

фото ЗакС политика Глава МО "Полюстрово" стал почетным профессором РАНХиГС

Ученый совет Российской академии народного хозяйства и государственного управления 8 апреля принял решение присвоить звание почетного профессора главе муниципального образования "Полюстрово" Андрею Жабреву, сообщили в социальных сетях округа. 

"Это событие – большая честь для меня. Президентская академия очень тесно сотрудничает с ОМСУ Санкт-Петербурга, с Советом муниципальных образований нашего города, с Полюстрово", - написал Жабрев в своих соцсетях. 

Жабрев является кандидатом социологических наук, докторантом Института проблем региональной экономики Академии наук РФ, а также членом Российской Муниципальной Академии. 

С начала марта Жабрев входит в совет по местному самоуправлению при Совете Федерации. МО "Полюстрово" он возглавляет с 2009 года. 

Константин Леньков / Фото МО "Полюстрово"


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