Глава администрации МО "Смольнинское" Путинцев ушел в отставку

Депутаты МО "Смольнинское" на внеочередном собрании 17 декабря приняли отставку главы местной администрации Дмитрия Путинцева. Муниципал уволился по собственному желанию через год после назначения на должность. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Павел Смоляк, сам Путинцев на заседание не явился.

Исполнять обязанности главы администрации будет замглавы администрации Дмитрий Данилов. По словам Смоляка, новые выборы руководителя МА могут состояться в середине весны 2026 года.

Путинцев возглавлял МА с середины ноября 2024 года. Ради этой должности он отказался от места в совете МО "Лиговка-Ямская", куда был избран за два месяца до этого. До избрания Путинцев поработать сотрудником Управделами президента в Москве и побыть членом Экологического совета при губернаторе Петербурга.

Работа муниципала в местной администрации сопровождалась конфликтами с местным советом. Уже в апреле большинство депутатов проголосовали за расторжение контракта с ним. Формальной причиной этого называли должность Путинцева в общественной организации. В совете заявляли, что муниципал не предоставил об этом документы, хотя был обязан. Сам глава МА говорил, что предоставлял документы об этом, но их будто бы не зарегистрировали.

Тем не менее, результаты голосования не сказались на дальнейшей деятельности муниципала на посту, и он по-прежнему продолжил занимать должность главы МА. В июне стало известно о том, что муниципальный совет обратился для расторжения трудового договора в суд. Причина там называлась та же, что и тремя месяцами ранее.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру