Беглов и члены правительства осмотрели стройплощадку ВСМ

Строительную площадку "нулевого" этапа Высокоскоростной железнодорожной магистрали проинспектировали 17 декабря губернатор Александр Беглов, вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин. Вместе с ними объект осмотрели глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров и гендиректор Нацпроектстроя Алексей Крапивин.

Делегация прибыла на "Железнодорожную развязку на пятом километре", которая станет входной точкой для ВСМ в Петербурге, рассказали в администрации губернатора. Сейчас на объекте готовятся возводить подпорные стены и менять земляное полотно.

"Очень важно было посмотреть вот эту точку — в Петербурге. Здесь город будет соприкасаться с ВСМ. Все должно сработать бесшовно и без сбоев", — отметил Савельев и добавил со ссылкой на строителей, что работы идут "в соответствии с планом".

Как уточнили в Смольном, строящаяся развязка позволит переключить пригородные электрички на новую станцию Волковская и тем самым освободить Московский вокзал на время реконструкции.

"Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. Работы ведутся сложные, но хорошими темпами", — заявил Беглов.

Согласно планам, эксплуатация ВСМ между Москвой и Петербургом начнется в 2028 году. Пассажиры будут преодолевать расстояние между двумя городами за 2 часа 15 минут. В Петербурге поезда будут прибывать к новому терминалу, который рассчитывают возвести в районе Кокоревских складов. Работы по его строительству должны стартовать в 2026 году.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного