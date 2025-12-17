Беглов поручил усилить антитеррористические меры на новогодние праздники

На период новогодних и рождественских праздников в Петербурге усилят меры антитеррористической защиты, соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов 17 декабря. Как сообщили в администрации главы города, требование прозвучало на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое состоялось в Смольном.

"Новогодние и рождественские праздники — очень ответственный период. Главное — обеспечить безопасность граждан и жизненно важных объектов города", — заявил Беглов.

Петербургские органы власти, организации и ведомства должны будут "принять исчерпывающие меры" по приведению городских объектов в соответствие с требованиями антитеррористической защиты. При этом в целом сейчас обстановка в городе остается контролируемой, принимаются меры по защите наиболее важных объектов, отметил Беглов.

Подобное требование губернатор отдает не впервые, антитеррористические меры в Петербурге стандартно усиливают перед новогодними праздниками. Прошлые каникулы обошлись "практически без происшествий", оценили по их завершении в комитете по вопросам законности.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного