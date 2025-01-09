Смольный: Новогодние мероприятия в Петербурге прошли почти без происшествий

В праздничные дни в Петербурге предпринимались "беспрецедентные" меры по обеспечению безопасности, сообщил 9 января глава отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий городского комитета по вопросам законности Александр Равин. По его заявлению, первые дни наступившего года обошлись без массовых беспорядков и экстремистских проявлений.

— За прошедшие праздники каких-либо происшествий или преступлений экстремистского, террористического характера, массовых беспорядков и так далее, каких-то наиболее громких происшествий допущено не было. Считаю, что в Санкт-Петербурге мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества, прошли практически без происшествий, — поделился мнением спикер в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Всего в праздничные дни в Петербурге состоялось более 330 различных мероприятий в помещениях и на территориях, где обеспечивались необходимые меры антитеррористической защищенности. В центре города уличные гуляния в новогоднюю ночь посетили более 65 тысяч человек. За порядком в Петербурге в это время следили более 2,5 тысяч правоохранителей, а также сотрудники частных охранных предприятий. Непосредственно в центре были установлены инженерные средства для обеспечения безопасности со специальными пропускными пунктами для прохода гостей.

Празднование Рождества проходило в 369 петербургских храмах, участие в нем приняли около 60 тысяч верующих. Порядок в эту ночь обеспечивали более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь силовики устроили проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами в Петербурге. Всего проверили около 1,7 тысячи человек, административные протоколы выписали на 386 из них.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-конференция ТАСС (скриншот трансляции)