Силовики проверили 1700 мигрантов в новогоднюю ночь на улицах Петербурга

Полицейские на улицах Петербурга в ночь на 1 января проверили порядка 1700 иностранцев на предмет соблюдения миграционного законодательства, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. Административные протоколы получили 386 иностранных граждан. Некоторым грозит выдворение из страны.

"Было проверено около 1 700 иностранных граждан. Составлены 386 административных протоколов. Наиболее злостные нарушители, среди которых иностранцы, предъявившие документы с признаками подделки, помещены в спецприемник до решения вопрос об их последующем выдворении", - приводят слова представителей оперативных служб в ТАСС.

Напомним, в последние часы 2024 года в центре Петербурга сотрудники полиции массово задерживали иностранных граждан для проверки документов. Тех, к кому у силовиков возникали вопросы, помещали в специальные автобусы. Всего для этих целей подготовили почти полсотни единиц транспорта, рассказывали в Смольном.

Всего новогодние гуляния в Северной столице собрали порядка 65 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру