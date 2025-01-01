МВД: Новогодние гуляния в Петербурге собрали 65 тысяч человек

В ночь на 1 января на уличные гуляния по случаю наступления 2025 года в центр Петербурга вышло около 65 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. За общественным порядком во время праздника следили порядка двух тысяч сотрудников полиции. Как отметили в петербургском Главке, предпринятые меры безопасности позволили избежать серьезных нарушений в новогоднюю ночь.

Во время новогодних праздников в Петербурге городские власти приняли решение об усилении мер безопасности. Отметим, на "дежурство" в новогоднюю ночь на Дворцовую площадь отправили 45 автобусов для задержанных. По сообщениям "Фонтанки", полицейские провели рейд среди мигрантов — в центре города у них проверяли документы и, в случае возникновения вопросов, отводили в автобусы для задержанных.

Всего в России в новогоднюю ночь праздничные гуляния, концерты и другие массовые события посетили более 2,2 млн человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру