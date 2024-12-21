"Ситуация под контролем": Беглов рассказал об усилении мер безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 21 декабря сделал заявление с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Такое сообщение он опубликовал в своих соцсетях через четыре часа после взрыва на Среднеохтинском проспекте и другие попытки поджечь объекты социальной инфраструктуры в других регионах. Глава города заявил, что в Петербурге усилили меры безопасности.

"По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются тщетные попытки испортить праздник. Они обречены на провал. Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают – ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно. Паника – это цель наших врагов. Спокойствие – это наше оружие не хуже "Орешника"", - написал губернатор.

Также Беглов напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо связаться с экстренными службами по номеру 112. Еще он попросил рассказать родственникам, в особенности детям и людям пожилого возраста, что бы те не начинали общение с незнакомыми людьми.

Напомним, около пяти часов вечера в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв - в помещении выбило окна и двери. Как сообщили в правоохранительных органах, никто не пострадал. Издание "Фонтанка" сообщает, что к взрыву может быть причастна 68-летняя пенсионерка - ее запечатлели камеры видеонаблюдения в банке. Сейчас, по информации издания, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру