В отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв

В отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте вечером 21 декабря прогремел взрыв. В помещении выбило двери и окна. Сейчас на месте работают представители правоохранительных органов и сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Информацию о взрыве подтвердил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своих соцсетях.

"В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорт.

В МВД заявили, что сообщение о хлопке в помещении финансового учреждения поступило оперативным службам в 17:15. Там подтвердили, что во время происшествия никто не пострадал. Силовики устанавливают обстоятельства случившегося.





Накануне полиция Петербурга и Ленинградской области отчиталась о задержании нескольких поджигателей, которые, по информации ведомства, действовали по указанию "заграничных кураторов". Так, в Красногвардейском районе 17-летняя девушка пыталась поджечь автомобиль ГАИ, а в Тихвинском районе девятиклассник пытался поджечь здание почты. Накануне также полиция задержала подростка, который пытался поджечь здание районной администрации в ЛО. Также серия поджогов произошла в Москве 21 декабря. Там в помещениях МФЦ и торгового центра злоумышленники использовали пиротехнику.

Константин Леньков / Фото Андрей Хорт