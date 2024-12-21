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Новости 17:47

В отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв

фото ЗакС политика В отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв

В отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте вечером 21 декабря прогремел взрыв. В помещении выбило двери и окна. Сейчас на месте работают представители правоохранительных органов и сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Информацию о взрыве подтвердил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своих соцсетях. 

"В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Хорт. 

В МВД заявили, что сообщение о хлопке в помещении финансового учреждения поступило оперативным службам в 17:15. Там подтвердили, что во время происшествия никто не пострадал. Силовики устанавливают обстоятельства случившегося. 

Накануне полиция Петербурга и Ленинградской области отчиталась о задержании нескольких поджигателей, которые, по информации ведомства, действовали по указанию "заграничных кураторов". Так, в Красногвардейском районе 17-летняя девушка пыталась поджечь автомобиль ГАИ, а в Тихвинском районе девятиклассник пытался поджечь здание почты. Накануне также полиция задержала подростка, который пытался поджечь здание районной администрации в ЛО. Также серия поджогов произошла в Москве 21 декабря. Там в помещениях МФЦ и торгового центра злоумышленники использовали пиротехнику. 

Константин Леньков / Фото Андрей Хорт


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