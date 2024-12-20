Полиция задержала школьницу по подозрению в попытке поджога районной администрации в Ленобласти

Правоохранители Кингисеппского района Ленинградской области задержали школьницу, которая подозревается в поджоге здания одной из районных администраций, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 19 декабря, в полицию Кингисеппского района обратилась глава одной из районных администраций и сообщила о попытке поджога. Как пишет издание 47news, речь, возможно, идет о поджоге здания администрации Фалилеевского сельского поселения.

На месте прибывшие правоохранители задержали 16-летнюю ученицу 10-го класса одной из школ Кингисеппского района. В результате произошедшего пострадавших нет. Как рассказали в главке, также с места происшествия были изъяты три бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка.

Школьницу отдали родителям, однако отпустили лишь под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что петербургская полиция задержала 24-летнего местного жителя, который предположительно поджег дверь военкомата на улице Чайковского в Центральном районе города.

Фото: ЗАКС.Ру