Полиция задержала петербуржца по подозрению в поджоге военкомата на Чайковского

Петербургская полиция задержала 24-летнего местного жителя, который предположительно поджег дверь военкомата на улице Чайковского в Центральном районе города, об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что петербуржец якобы поджег дверь военного комиссариата на улице Чайковского с помощью горючей смеси. Пожар потушили, а задержанный оказался жителем Сестрорецка.

Как пишет ТАСС, задержанный молодой человек правоохранителям рассказал, что действовал по указания неизвестных кураторов. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее военкомат на улице Чайковского уже поджигался. В 2023 году полиция задержала по подозрению в этом Александра Перова*, однако он потом умер в Мариинской больнице.

*Росфинмониторинг внес Александра Перова в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру