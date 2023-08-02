Суд арестовал петербуржца, бросившего "коктейль Молотова" в военкомат Центрального района

Дзержинский районный суд Петербурга 2 августа арестовал Александра Перова, которого обвиняют в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вечером 31 июля он бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военного комиссариата Центрального района на улице Чайковского, а потом на автомобиле протаранил ворота в доме напротив.

Перов пробудет в СИЗО минимум до конца сентября. Его интересы в суде представлял адвокат по назначению.

Напомним, Перов в понедельник предпринял попытку поджечь военкомат Центрального района. Он приехал на улицу Чайковского, бросил две бутылки с горючим в дверь, а затем сел в машину и начал таранить ворота в доме напротив. Во время допроса, по данным издания "Фонтанка", Перов заявил, что об этом его попросил некий "сотрудник ФСБ Колесников". В середине июля телефонные мошенники вынудили его взять несколько кредитов и перевести все деньги им. Позже с Перовым связался неизвестный, представившийся сотрудником безопасности банка, который посоветовал ему поговорить якобы с "сотрудником ФСБ". Последний должен был помочь в "списании кредитов" за поджог здания военкомата.

Всего с начала недели в Петербурге и Ленинградской области предприняли четыре попытки поджога военных комиссариатов: в Центральном, Курортном, Адмиралтейском районах города, а также во Всеволожске. Все четверо задержаны. Суд в Сестрорецке отправил намеревающиеся поджечь здание военкомата Наталию Колядину в стационар на месяц для подготовки психиатрической судебной экспертизы.

Константин Леньков