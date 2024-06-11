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Обвиняемый в поджоге военкомата на улице Чайковского умер в Мариинской больнице

фото ЗакС политика Обвиняемый в поджоге военкомата на улице Чайковского умер в Мариинской больнице

В Мариинской больнице умер обвиняемый в поджоге петербургского военкомата на улице Чайковского, об этом 11 июня пишет "Фонтанка.ру".

Обвиняемого Александра Перова* доставили в состоянии клинической смерти в больницу в понедельник, 10 июня, однако через час он умер.

В четверг, 13 июня, защита Перова* должна была обжаловать постановление об избрании меры пресечения. Еще в августе 2023 года мужчину отправили в СИЗО.

Напомним, что 2 августа 2023 года Дзержинский районный суд Петербурга отправил Александра Перова* в СИЗО. По данным следствия, он, предположительно, бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военного комиссариата Центрального района, а потом на автомобиле протаранил ворота в доме напротив. 

*Росфинмониторинг внес Александра Перова в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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