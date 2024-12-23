На Дворцовой площади в новогоднюю ночь будут стоять 45 автобусов для задержанных

У Дворцовой площади в Петербурге будут дежурить 45 автобусов для возможных задержаний граждан в новогоднюю ночь, об этом 23 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игоря Любченко на пресс-конференции ТАСС.

По словам Любченко, в Петербурге будет работать оперативный штаб для реагирования на чрезвычайные ситуации во время новогодних каникул. Также сотрудники всех ведомств будут находиться в режиме повышенной готовности.

Всего в новогодние праздники планируется 330 городских мероприятий. На всех них будут дежурить сотрудники силовых ведомств и спасатели, а вокруг Дворцовой площади будет установлено 50 металлодетекторов, еще 80 на прилегающих улицах.

Напомним, что на период праздников в Петербурге усилят антитеррористические меры. Губернатор города Александр Беглов поручил проверить защиту и безопасность различных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру