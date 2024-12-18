В Петербурге усилят антитеррористические меры на время праздников

На период проведения новогодних праздников в Петербурге планируется ввести дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности объектов инфраструктуры и массовых мероприятий, сообщили в администрации губернатора 18 декабря. Соответствующий вопрос рассматривался на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба города.

Основной темой мероприятия стала безопасность во время празднования Нового года и Рождества. В ходе заседания Александр Беглов поручил, среди прочего, проверить защиту и безопасность различных объектов. Также по итогам встречи был принят план работы антитеррористической комиссии на следующий год.

"Впереди новогодние и рождественские праздники. Петербуржцы должны встретить их в безопасности. <...> Органам исполнительной власти, организациям и ведомствам необходимо усилить антитеррористическую защищенность своих зданий и территорий", — заявил на заседании Беглов.

В целом, по оценке губернатора, обстановка в Петербурге остается контролируемой, а решения комиссии благотворно сказались на ответственности руководителей за антитеррористическую защищенность вверенных им объектов.

Ранее в среду стало известно о планах продлить на год в Петербурге запрет на полеты беспилотников. На тот же период пролонгируют запрет публикации сведений о противодействии атакам дронов и последствиях возможных атак с использованием БПЛА.

Фото: сайт Смольного