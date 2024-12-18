В Петербурге на год продлят запрет на использование беспилотников

Действующий в Петербурге запрет на использование беспилотных аппаратов может быть пролонгирован на год, следует из проекта постановления губернатора Александра Беглова. Документ появился 18 декабря на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Также продлению подлежат запреты на публикацию сведений о мерах противодействия дронам, а также о последствиях атак беспилотников.

Согласно тексту документа, запрет на запуск беспилотных воздушных судов на территории Петербурга устанавливается с 16 декабря 2024 по 16 декабря 2025 года. В проекте прописаны возможные исключения из правила. Возможность использования дронов сохраняется за органами исполнительной власти и за муниципальными образованиями, за организациями, занятыми выполнением гособоронзаказа и за представителями СМИ и киноиндустрии при наличии разрешительных документов. Также БПЛА будет возможен в рамках согласованных с властями спортивных и культурных мероприятий и для обеспечения работы топливно-энергетического комплекса.

Попутно на год устанавливается запрет на публикацию и распространение, в том числе в интернете, сведений и фото- и видеоматериалов о средствах противодействия правоохранителями и армией беспилотникам, которые могли бы раскрыть их местоположение.

В тот же период, по 16 декабря 2025 года, будет действовать запрет на распространение информации о последствиях нападений с применением БПЛА в Петербурге. Исключение составят случаи, описанные федеральным законодательством, а заодно факты публикации подобных данных по решению органов госвласти и силовиков.

В комитете по вопросам законности уточнили ЗАКС.Ру, что проект не содержит никаких новинок и лишь продлевает действие уже существующих в городе ограничений. Последние вводились в мае 2023 года из соображений безопасности и с тех пор неоднократно продлевались. В ноябре Беглов подписал поправки в закон Петербурга об административных правонарушениях, в соответствии с которым за неисполнение решений губернатора нарушителей будут ждать штрафы.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash