Смольный запретил до августа запуск беспилотников в Петербурге

Запуск беспилотных аппаратов запрещен в Петербурге с 16 мая по 31 июля, сообщила во вторник пресс-служба губернатора. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Петербурга, организованного в связи с режимом базовой готовности.

"Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ", - уведомили в Смольном. Кроме того, законным останется запуск дронов в интересах СМИ и киноиндустрии, если их владельцы смогут подтвердить удостоверяющие документы.

Частичные ограничения также предусмотрены для гидроциклов. Закрытыми зонами для них объявлена Нева от Большого Обуховского до Благовещенского моста, Малая Нева от Невы до моста Бетанкура, а также отрезки Большой и Малой Невок. Кроме того, запретным для водных мотоциклов станет Кронверкский пролив целиком.

Ранее Смольный официально запрещал запуск беспилотников на период с 7 по 10 мая. Накануне глава Обуховского завода Михаил Подвязников поделился планами выпускать на предприятии до трех тысяч беспилотников в месяц ради удовлетворения потребностей Вооруженных Сил.

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