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Новости 16:45

"Обуховский завод" собирается выпускать по 2-3 тысячи беспилотников в месяц "для работы в зоне СВО"

фото ЗакС политика "Обуховский завод" собирается выпускать по 2-3 тысячи беспилотников в месяц "для работы в зоне СВО"

Входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" АО "Обуховский завод", базирующийся в Петербурге, готов выпускать по 2-3 тысяч беспилотников ежемесячно, известил гендиректор предприятия Михаил Подвязников. 

Он уточнил, что на данный момент на заводе уже сделано больше тысячи БПЛА.

"Сегодня мы на них ставим цифровые камеры. Раньше это была игрушка — для тренировок. У нас стоит задача в конце мая произвести еще 1 тысяч штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку и, я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на 2-3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО", -  поделился Подвязников.

Ранее стало известно, что концерн "Алмаз-Антей" намерен инвестировать порядка 37 млрд рублей в производственные мощности бывшего завода Toyota в Петербурге.


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