"Алмаз-Антей" намерен инвестировать не менее 35 млрд рублей в экс-завод Toyota для производства собственных авто

Концерн "Алмаз-Антей" намерен инвестировать порядка 37 млрд рулей в производственные мощности бывшего завода Toyota в Петербурге для того, чтобы наладить производство отечественных автомобилей, пишет "Фонтанка". Заявление прозвучало от гендиректора "Обуховского завода" Михаила Подвязникова.

Инвестирование необходимо для выпуска грузовиков БАЗ в 2024 году, а также для поставки на поток электрокаров "Е-Нева" к 2027 году. Средства концерн намерен привлекать за счёт банков.

К обозначенному времени, как рассказал Подвязников, с заводских мощностей должны начать выпускать порядка 2 тысяч грузовиков в год, а к 2027-му ещё и не менее 55-60 тысяч электрокаров.

В январе электрокар "Е-Нева" впервые показали посетившему город президенту Владимиру Путину. Максимальная скорость транспортного средства достигает почти 200 км в час, а максимальный пробег без подзарядки составляет 463 км.

В конце марта стало известно, что просуществовавший более года в режиме простоя завод Toyota в Шушарах стал российской госсобственностью. Производство теперь находится на балансе у ФГУП "НАМИ".