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Новости 13:51

Петербургский завод Toyota перешел в российскую госсобственность

фото ЗакС политика Петербургский завод Toyota перешел в российскую госсобственность

Спустя 13 месяцев после остановки работы петербургский завод японского концерна Toyota полностью перешел на баланс российского государства. Производство досталось ФГУП "НАМИ", входящего в структуру Минпромторга. Сумма и иные детали сделки пока не раскрываются.

"Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - приводит "Интерфакс" сообщение от министерства.

Новые владельцы рассматривают варианты скорейшего перезапуска производства.

В ноябре вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что ФГУП "НАМИ" не заинтересовано в приобретении японского автозавода. Тогда же петербургских сотрудников Toyota начали сокращать, обещая уволенным выплатить по двенадцать окладов. Завод на территории Шушар проработал пятнадцать лет.


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