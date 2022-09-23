После закрытия петербургского завода Toyota рабочим помогут с трудоустройством

В преддверии закрытия автомобильного завода Toyota в Петербурге губернатор Александр Беглов заверил сотрудников, что они не останутся без работы и что городские органы занятости займутся помощью в их трудоустройстве. При этом из слов чиновника следует, что сфера деятельности рабочих может заметно поменяться.

"Могу сказать, что промышленность Санкт-Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому люди, увольняющиеся с Toyota, могут и будут востребованы там", - приводит слова Беглова ТАСС.

Точную судьбу территории в Шушарах, занятой производством, на уровне руководства города пока не определили. При этом в комитете по промышленной политике уже сообщили, что промышленное назначение участка сохранится.

Ранее стало известно, что руководство завода, простаивающего с конца февраля, выплатит сотрудникам по 12 окладов. Беглов нашел эти меры поддержки "беспрецедентными". Увольнения малыми группами уже начались.