"Осторожно, новости": Toyota закроет свой завод в Петербурге

Японский автопроизводитель Toyota закроет свой завод в Петербурге, сообщил 23 сентября Telegram-канал "Осторожно, новости" и опубликовал скан распоряжения о приостановке действия режима простоя на предприятии.

Согласно информации канала, в пятницу утром состоялось общее собрание сотрудников петербургского филиала ООО "Тойота Мотор". Работникам объявили о закрытии завода, указав в качестве причины такого решения сложившуюся ситуацию в России.

Как отмечается, собрания работников проводятся с утра небольшими группами. На следующей неделе им начнут присылать документы. Увольнения будут производиться с выплатой 12 окладов, пишет Telegram-канал.

Автозавод Toyota в Петербурге объявил о приостановке работы после начала российской спецоперации на Украине. Как отмечалось, предприятие выплачивало сотрудникам в этот период 2/3 заработной платы и не приступало к увольнениям.

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